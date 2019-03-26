Україна U-19 розгромила Бельгію, але не кваліфікувалася у фінальний турнір Євро-2019

В матчі 3-го туру еліт-раунду Євро-2019 U-19 збірна України обіграла Бельгію, але не зіграє у фінальному раунді.

Євро-2019 U-19. Еліт-раунд, група 7

Бельгія U-19 – Україна U-19 – 2:5

Голи: Буссаїд, 10, 69 – Холод, 19, Снурніцин, 54, Мудрик, 88, 90+5, Цітаішвілі, 90+2

Україна: Трубін, Холод, Муравський, Снурніцин (Біловар, 74), Горін (Бондаренко, 86), Агапов, Кащук, Криськів, Мудрик, Цітаішвілі, Надольський (Желізко, 70).

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Для виходу до фінальної частини Євро-2019 українцям обов’язково потрібно обігрувати бельгійців, а також сподіватися на перемогу Сербії у паралельній грі.

Підопічні Сергія Нагорняка своє завдання виконали. Бельгійці двічі виходили вперед завдяки голам Буссаїда. Однак українська команда змогла відігратися, а наприкінці матчу забити ще тричі.

В паралельному матчі збірна Італії перемогла Сербію (2:0), стала переможцем групи і вийшла до фінальної частини Євро-2019.