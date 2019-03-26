Украина U-19 разгромила Бельгию, но не квалифицировалась в финальный турнир Евро-2019

В матче 3-го тура элит-раунда Евро-2019 U-19 сборная Украины обыграла Бельгию, но не сыграет в финальном раунде.

Евро-2019 U-19. Элитный раунд, группа 7

Бельгия U-19 – Украина U-19 – 2:5

Голы: Буссаиди, 10, 69 – Холод, 19 Снурницин, 54, Мудрик, 88, 90+5, Цитаишвили, 90+2

Украина: Трубин, Холод, Муравский, Снурницин (Биловар, 74), Горин (Бондаренко, 86), Агапов, Кащук, Крысько, Мудрик, Цитаишвили, Надольский (Желизко, 70).

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Для выхода в финальную часть Евро-2019 украинцам обязательно нужно было обыгрывать бельгийцев, а также надеяться на победу Сербии в параллельной игре.

Подопечные Сергея Нагорняка свою задачу выполнили. Бельгийцы дважды выходили вперед благодаря голам Буссаиди. Однако украинская команда смогла отыграться, а в конце матча забить еще трижды.

В параллельном матче сборная Италии победила Сербию (2:0), стала победителем группы и вышла в финальную часть Евро-2019.