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Збірна України U-21 не втримала перемогу над Латвією, але залишилась лідером Antalya Cup

16:26 256 Читать на русском
Збірна України U-21 не втримала перемогу над Латвією, але залишилась лідером Antalya Cup
Збірна України U-21 / ФФУ

Молодіжна збірна України нічиєю проти однолітків з Латвії завершила в турецькому Белеку виступи на міжнародному турнірі Antalya Cup.

Міжнародний турнір Antalya Cup

Україна (U-21) – Латвія (U-21) – 1:1

Голи: Русин, 15 – Балодіс, 90+1

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Після перемог над командами Македонії (3:1) і Казахстану (2:0) підопічні Руслана Ротаня не змогли втримати переможний результат в поєдинку з Латвією – 1:1.

Рахунок на 15-й хвилині відкрив Назарій Русин. В середині другого тайму латвійці отримали право на пенальті, але воротар "синьо-жовтих" зумів парирувати удар з 11-метрової позначки. Однак вже у компенсований арбітром час Балодіс зумів врятувати свою команду від поразки.

Завершальний матч Antalya Сup Естонія – Македонія, за підсумками якого визначаться переможець турніру, грається у ці хвилини.

Турнірне становище: 1. Україна – 7 очок (3 матчі); 2. Латвія – 5 (3); 3. Естонія – 4 (2); 4. Казахстан – 1 (3). 5. Македонія – 0 (2).

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