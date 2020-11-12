Збірна України U-19 (гравці 2003 року народження), яку тренує Олександр Петраков, опинилася в першому кошику. Загалом УЄФА розділив 52 команди на 4 кошики.

Кошик A: Франція, Англія, Італія, Нідерланди, Чехія, Іспанія, Німеччина, Україна, Ірландія, Норвегія, Туреччина, Австрія, Хорватія.

Кошик B: Греція, Бельгія, Швеція, Сербія, Польща, Шотландія, Ізраїль, Болгарія, Угорщина, Румунія, Данія, Словенія, Грузія.

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Кошик C: Росія, Фінляндія, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Уельс, Латвія, Ісландія, Азербайджан, Північна Македонія, Північна Ірландія, Білорусь, Вірменія.

Кошик D: Чорногорія, Косово, Мальта, Албанія, Казахстан, Андорра, Люксембург, Молдова, Естонія, Фарерські о-ви, Литва, Гібралтар, Сан-Марино.

Зауважимо, що в одній групі точно не зіграють Іспанія та Гібралтар, Україна та Росія, Сербія та Косово, Боснія і Герцеговина та Косово. Виконком УЄФА розведе дані збірні при жеребкуванні.

Церемонія жеребкування відбудеться 9 грудня, початок – об 11:30 за Києвом. Чемпіонат Європи-2022 пройде у Словаччині, яка гарантувала собі путівку на турнір як господар змагань. Португалія, як команда з найвищим рейтингом, отримала пряму путівку в еліт-раунд. Інші 52 збірні будуть розбиті на 13 груп по чотири команди.

До кожної групи потрапить по одній збірній із кошиків А, В, С і D. Господарі міні-турнірів відбірного раунду, які відбудуться в період із 30 серпня по 7 вересня, із 4 по 12 жовтня або з 8 по 16 листопада 2021 року, визначаться пізніше.

Володарі двох перших місць у відбірних групах та найкраща збірна з тих, які посядуть треті місця за результатами матчів із першими та другими командами, приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації. Там виступатимуть 28 збірних, розподілених на сім груп. Переможці кожної складуть компанію Словаччині на Євро-2022, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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