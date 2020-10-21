Виконавчий комітет УЄФА за підсумками чергового засідання ухвалив рішення скасувати елітний раунд і фінальний турнір чемпіонату Європи-2019/20 серед юнаків до 19-ти років.

Євро-2020: Чеферін підтвердив можливість скорочення кількості міст-господарів

Причина такого рішення – нестабільна епідеміологічна ситуація в Європі й проблеми транспортного сполучення, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що в еліт-раунді відбору Євро-2020 мала зіграти і збірна України U-19. Суперниками підопічних Олега Кузнєцова мали стати збірні Данії, Латвії та Англії. Поєдинки еліт-раунду раніше були перенесені на листопад поточного року, а фінальний турнір мав відбутися у Північній Ірландії в березні 2021 року.

Оскільки вищезгаданий чемпіонат Європи був також і кваліфікацією до чемпіонату світу U-20, який пройде у травні 2021 року, було вирішено, що п'ять європейських путівок дістануться збірним, які посідають перші п'ять місць у рейтингу цієї вікової категорії. Таким чином, на ЧС до 20-ти років Європу представлятимуть Англія, Франція, Італія, Нідерланди та Португалія.

"Циганков – найбільше розчарування": Динамо знищують і хвалять – реакція на першу поразку Луческу вражає полярністю