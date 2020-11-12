Сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения), которую тренирует Александр Петраков, оказалась в первой корзине. В общем УЕФА разделил 52 команды на 4 корзины.

Корзина A: Франция, Англия, Италия, Нидерланды, Чехия, Испания, Германия, Украина, Ирландия, Норвегия, Турция, Австрия, Хорватия.

Корзина B: Греция, Бельгия, Швеция, Сербия, Польша, Шотландия, Израиль, Болгария, Венгрия, Румыния, Дания, Словения, Грузия.

Евро-2020 среди юношеских сборных U-19 официально отменили

Корзина C: Россия, Финляндия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Кипр, Уэльс, Латвия, Исландия, Азербайджан, Северная Македония, Северная Ирландия, Беларусь, Армения.

Корзина D: Черногория, Косово, Мальта, Албания, Казахстан, Андорра, Люксембург, Молдова, Эстония, Фарерские о-ва, Литва, Гибралтар, Сан-Марино.

Заметим, что в одной группе точно не сыграют Испания и Гибралтар, Украина и Россия, Сербия и Косово, Босния и Герцеговина и Косово. Исполком УЕФА разведет данные сборные при жеребьевке.

Церемония жеребьевки состоится 9 декабря, начало – в 11:30 по Киеву. Чемпионат Европы-2022 пройдет в Словакии, которая гарантировала себе путевку на турнир как хозяин соревнований. Португалия, как команда с самым высоким рейтингом, получила прямую путевку в элит-раунд. Остальные 52 сборные будут разбиты на 13 групп по четыре команды.

В каждую группу попадет по одной сборной из корзин А, В, С и D. Хозяева мини-турниров отборочного раунда, которые состоятся в период с 30 августа по 7 сентября, с 4 по 12 октября или с 8 по 16 ноября 2021-го, определятся позже.

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучшая сборная из тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разделенных на семь групп. Их победители составят компанию Словакии на Евро-2022, сообщает официальный сайт УАФ.

Збірна України ризикує втратити природженого бомбардира: чутки про Баварію, стиль Яремчука і німецький паспорт