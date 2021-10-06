Збірна України вирушать до Фінляндії на матч відбору до ЧС-2022 без звичної групи підтримки.

Карантинні застереження у Фінляндії не дозволять поїхати разом зі збірною України не зможе поїхати звична делегація, яка складається з футбольних функціонерів, меценатів, журналістів, інформує meta-ratings.

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Зазначається, що із "синьо-жовтими" зможуть поїхати президент УАФ Андрій Павелко та ще 3 представника асоціації. А на наступну зустріч – проти Боснії та Герцеговини – подібні карантинні обмеження не передбачаються.

До слова, у жовтні збірна України проведе 2 поєдинки: 9-го числа – проти фінів на виїзді, а 12-го – із командою Боснії і Герцеговини вдома.

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