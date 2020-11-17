Україна U-21 – Північна Ірландія U-21: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2021
18:25 - Читать на русском
В рамках 10-го туру відбору до Євро-2021 молодіжна збірна України приймає одноліток з Північної Ірландії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 10-го туру відбору до молодіжного Євро-2021 Україна U-21 – Північна Ірландія U-21 розпочався о 18:30 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Україна U-21:
Північна Ірландія U-21:
Україна U-21 розгромила Мальту U-21 завдяки дебютним голам Кухаревича, Мілованова та Шевцова
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