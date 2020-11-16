Пандемія COVID-19 продовжує вносити корективи в підготовку не тільки національної команди України, а й молодіжної збірної.

Три гравці збірної України U-21 здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Хворобою інфікувалися оборонець Динамо Олександр Сирота, захисник хіхонського Спортінга Богдан Мілованов і півзахисник Ворскли Даніїл Сємілєт. Керманич "молодіжки" Руслан Ротань довикликав у команду трьох виконавців: "динамівців" Богдана Білошевського та Миколу Михайленка, а також півзахисника Олімпіка Андрія Кравчука. Тепер у розпорядженні тренерського штабу "синьо-жовтих" 19 гравців – троє воротарів і 16 польових виконавців.

Нагадаємо, що збірна України U-21 у вівторок, 17 листопада, проведе останній матч кваліфікації до Євро-2021. Суперником команди Ротаня стануть ровесники з Північної Ірландії.

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