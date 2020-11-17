Украина U-21 – Северная Ирландия U-21: стартовые составы на матч отбора к Евро-2021
17:20 - Читати українською
В рамках 10-го тура отбора к Евро-2021 молодежная сборная Украины принимает ровесников из Северной Ирландии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 10-го тура отбора к молодёжному Евро-2021 Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Украина U-21:
Северная Ирландия U-21:
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