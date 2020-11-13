Молодіжка України впевнено перемогла мальтійців у матчі відбору до Євро-2021, який вже нічого не вирішував.

Молодіжка України вже втратила шанси на Євро-2021, тож матч проти Мальти мав статус напівконтрольного. Рік тому в рідних стінах "жовто-сині" громили острів'ян з рахунком 4:0, а загалом наш суперник програв сім з восьми матчів у групі – можна було б закидати такого карлика капелюхами, але досвід поразки ірландцям не дозволяв фанатам розслабитись. Втім, Руслан Ротань одразу попередив, що мальтійці старші, а для його підопічних результат не на першому місці. У підтвердження експериментальності поєдинку головний тренер випустив в основу дебютантів – Кухаревича, Бражка та Судакова.

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Кадрові рішення спрацювали вже на 4-й хвилині, коли Судакову вдався шикарний розрізний пас на хід Дубінчаку лівим флангом. Владислав своєю чергою, прострілив у штрафний, а Кухаревич замкнув – 0:1! Ще за п'ять хвилин Дубінчак падав у карному майданчику й вимагав пенальті, однак підкат мальтійського захисника був чистим (але він все одно отримав попередження). Здавалося, процес розгрому вже запущений.

Втім, в наступні 20 хвилин на полі не виникло жодного моменту. Україна просто контролювала м'яч, але біля штрафного господарів було тихо й сухо. Мальтійці відповідали взаємністю, а на 32-й хвилині ще й подарували максимально смішний гол: захисник Пуліс вирішив віддати пас назад, але викотив м'яч точно в ноги Кухаревичу у зону перед воротами – Миколі залишалося тільки пробити повз воротаря. 0:2. Це був останній удар збірної України U-21 у першому таймі.

Мальтійці огризнулися двома пострілами. Удар Фрігг'єрі з центру поля на 36-й хвилині не був небезпечним, а от на 38-й Бусуттіл спокійно змістився з правого флангу на лінію штрафного та зарядив у дальню дев'ятку – гостей врятувала поперечина! Одного раз міг привезти і Трубін, у якого ледь не відібрали м'яч у штрафному, але все обійшлося. Зрештою, на перерву команди пішли переваги збірної України в два голи.

Вже на другій хвилині другого тайму сталося те, що мало статися. Аттар у центрі поля вибив м'яч з-під ніг Судакова, той відскочив до центрбеків, але Елуні зробив ривок і відібрав сферу – далі стався вихід віч-на-віч. 1:2. Здавалося б, зараз Україна повинна розізлитися й піти громити карлика, але Мальта в наступні 15 хвилин навіть переважала в активності, заробляючи штрафні та виконуючи регулярні кроси. Благо, Трубін грав надійно.

Гості вперше огризнулися аж на 62-й хвилині, коли Судаков пробив з лінії карного майданчика – голкіпер парував перед собою, однак Назаренко не встиг зіграти на добиванні. Руслан Ротань після цього вирішив зняти з гри обох, кинувши у бій Кравчука та Мілованова, а також освіжив атаку, замість Кухаревича випустивши Ісаєнка. Втім, жодного моменту до 78-ї хвилини Україна не створила. І це при володінні у 58% ігрового часу. Мальта трималася досить впевнено.

Клас українців став відчуватись вже наприкінці зустрічі. Першим дзвіночком став кутовий, подачу з якого ударом головою в дальній кут замкнув Бабогло. М'яч пролетів у сантиметрах від каркасу воріт, а вже на 79-й хвилині "жовто-сині" забили – Вантух прострілив з лівого флангу, Кравчук пропустив на Мілованова, а Богдан коліном спрямував сферу в дальню дев'ятку. На 86-й же підопічні Руслана Ротаня могли добити Мальту, однак Ісаєнко, який заробив пенальті, пробив з "позначки" прямо по центру – голкіпер парирував.

Втім, від четвертого голу господарів це не врятувало: у компенсований час Шевцов скористався помилкою голкіпера, обікравши його на фланзі й звідти влучивши у порожні ворота – 1:4. Це був останній гол у зустрічі, але перший для Шевцова на рівні U-21.

В турнірному плані перемога вже нічого не значить, але варто зафіксувати – "жовто-сині" перебувають на третій позиції з 13 очками в активі, а мальтійці йдуть останніми в одним заліковим балом.

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