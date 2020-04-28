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Чехія готова до відновлення чемпіонату – оприлюднена офіційна дата

28 квітня 10:29 689 Читать на русском
Чехія готова до відновлення чемпіонату – оприлюднена офіційна дата
Чеські команди можуть знову вийти на поле / Ma7

Чехіє вслід за Польщею планує відновити внутрішні футбольні змагання.

Комітет Чеської футбольної асоціації затвердив продовження сезону з 25 травня, інформує офіційний сайт Фортуналіги.

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Місцевий уряд планує послабити заходи безпеки, які були введені в умовах епідемії коронавірусу. Комітет ліги проведе додаткове засідання 12 травня для узгодження подальших планів і оновленого календаря. Під час обговорення будуть враховані рекомендації уряду та Міністерства охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, раніше планом відновлення сезону в кінці травня поділився і чемпіонат Польщі.

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