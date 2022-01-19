Україна стартує на Євро-2022 з футзалу проти господарів турніру – де дивитися матч
18:40 - Читать на русском
Футзальна збірна України розпочинає боротьбу на 11 для себе чемпіонаті Європи.
Україна сьогодні розпочинає боротьбу на Євро-2022 з футзалу. Перший матч "синьо-жовті" проведуть проти господарів – збірної Нідерландів. Старт о 21:30 за київським часом.
У прямому етері матч покаже офіційний транслятор UA:Перший. Дивитися гру онлайн можна на сайті "Суспільне Спорт" за цим посиланням.
Євро-2022 проходить в Амстердамі та Гронінгені. Наша збірна потрапила в групу А разом з Нідерландами, Португалією та Сербією.
Україна – постійний учасник чемпіонатів Європи. Ми двічі грали у фіналі Євро (2001 та 2003), а на п'ятьох попередніх турнірах доходили до чвертьфіналу.
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