Украина стартует на Евро-2022 по футзалу против хозяев турнира – где смотреть матч
18:40 - Читати українською
Футзальная сборная Украины начинает борьбу на 11 для себя чемпионате Европы.
Украина сегодня начинает борьбу на Евро-2022 по футзалу. Первый матч "сине-желтые" проведут против хозяев – сборной Нидерландов. Старт в 21:30 по киевскому времени.
В прямом эфире матч покажет официальный транслятор UA:Первый. Смотреть игру онлайн можно на сайте "Суспільне Спорт" по этой ссылке.
Евро-2022 проходит в Амстердаме и Гронингене. Наша сборная попала в группу А вместе с Нидерландами, Португалией и Сербией.
Украина – постоянный участник чемпионатов Европы. Мы дважды играли в финале Евро (2001 и 2003), а на пяти предыдущих турнирах доходили до четвертьфинала.
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