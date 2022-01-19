Футзальная сборная Украины начинает борьбу на 11 для себя чемпионате Европы.

Украина сегодня начинает борьбу на Евро-2022 по футзалу. Первый матч "сине-желтые" проведут против хозяев – сборной Нидерландов. Старт в 21:30 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажет официальный транслятор UA:Первый. Смотреть игру онлайн можно на сайте "Суспільне Спорт" по этой ссылке.

Евро-2022 проходит в Амстердаме и Гронингене. Наша сборная попала в группу А вместе с Нидерландами, Португалией и Сербией.

Украина – постоянный участник чемпионатов Европы. Мы дважды играли в финале Евро (2001 и 2003), а на пяти предыдущих турнирах доходили до четвертьфинала.

Футзал на Евро-2022: прогноз на матч Нидерланды – Украина