Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

Україна приймає Сербію в рамках третього туру відбору до Євро-2020. Анонс і прогноз матчу читайте на "Футбол 24".

Україна – Сербія

7 червня, 21:45. Львів, Арена Львів

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Збірна України прекрасно розпочала відбір до Євро-2020. З Португалії "синьо-жовті" привезли нульову нічию та тонну компліментів Андрію Пятову, а перемогу над Люксембургом вимучили завдяки автоголу на останніх хвилинах. 4 очки та лідерство у групі після двох стартових виїзних матчів – хороший результат. На щастя, кейс Мораєса вирішили на нашу користь і ніяк збірну не покарали.

До якості гри є питання. Проти чинних чемпіонів континенту вдалося вистояти, здивувавши цупким центром поля та злагодженою обороною. Тоді як на полі аутсайдера групи підопічні Шевченка зіткнулися з проблемами просування м'яча та створення моментів в умовах організованої протидії.

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Футбол збірної України прогресує, а матч з Сербією – каталізатор, який покаже рівень цього прогресу в рамках ідей тренерського штабу. Португалія занадто сильна, тому довелося відійти від своїх принципів. На Люксембург вийшли з недооцінкою та фізичною втомою. Сьогодні ж проти "синьо-жовтих" зіграє рівний опонент, який на виїзді не відмовиться віддати володіння. Але сильніший за наших суперників по Лізі націй, де комбінаційною грою українців з Чехією та Словаччиною захоплювалися аж занадто.

Сербія провела лише один матч кваліфікації – розписала гостьову нічию з Португалією. Для балканців такий результат став однозначним позитивом, як і для України. У них центр півзахисту не виглядав настільки монолітно, але атака була цікавішою. Щоправда, завдяки креативу Душана Тадіча, а не командним діям. У товариському матчі з Німеччиною Младен Крстаїч зробив ставку на контратаки та відвоював не зовсім заслужену нічию.

У 2018-му Сербія повернулася на чемпіонат світу, потім впевнено виграла солідний квартет (Румунія, Чорногорія, Литва) в дивізіоні C Ліги націй. Логічні наслідки того, що підросло талановите покоління з Ніколою Міленковічем і Сєргєєм Мілінковічем-Савічем. Однак серби сповна не використовують свої можливості. Попереднього тренера звільнили після виходу на ЧС через ігнорування СМС, новий тренер не має авторитету в команді.

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Цікаві факти

– Збірна України тричі зустрічалася з сербами в товариських матчах і всі 3 поєдинки виграла, не пропустивши жодного гола. Востаннє "синьо-жовті" мірялися силами з "орлами" в листопаді 2016-го – перемога 2:0 з голами Євгена Шахова та Андрія Ярмоленка. Проти Югославії та Сербії і Чорногорії ми також виключно перемагали (по одній грі).

– Матч з Сербією стане 17-м для збірної України у Львові. У 16 попередніх поєдинках "синьо-жовті" жодного разу не програли: 14 перемог і 2 нічиї. Тільки Чехії та Латвії вдалося уникнути поразок у Львові. Ці мирові трапилися у товариських матчах, а всі офіційні зустрічі принесли по 3 очки.

– Сербська збірна переважає нашу за ринковою вартістю футболістів більш ніж вдвічі (за оцінками Transfermarkt). Найдорожчий футболіст балканців – Сєргєй Мілінковіч-Савіч (65 млн євро), найдорожчий український гравець – Андрій Ярмоленко (20 млн євро).

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Кадрова ситуація

Україна має дві серйозні втрати. Жуніор Мораєс зазнав дуже дивної травми ребер наприкінці сезону, а Андрій Ярмоленко ще не набрав кондиції після тривалого перебування в лазареті, хоч і прибув у розташування збірної. Натомість Марлос і Віталій Миколенко відновилися та готові вийти на поле.

Кардинальних змін у складі "синьо-жовтих" в порівнянні з березневими матчами чекати не варто. Цілком реально, що стартовий склад на Сербію буде ідентичний тому, який розпочинав гру з португальцями. Рожеві мрії вболівальників про Віктора Циганкова замість Євгена Коноплянки на лівому фланзі атаки навряд чи здійсняться (хіба що замість Марлоса, який не в ідеальній формі). Немає передумов для зміни лінії оборони, а Роман Яремчук повинен зберегти статус основного центрфорварда.

У сербів є свої проблеми. Ситуація не настільки плачевна, як навесні, коли до збірної не приїхали 10 претендентів на основу, однак все одно доведеться обійтися без важливих футболістів. Так, центр півзахисту знову буде вразливим – травмовані зірки Сєргєй Мілінковіч-Савіч та Неманья Матіч. Щоправда, повертається Александар Коларов.

У розпорядженні Младена Крстаїча перебуває 60-мільйонний новачок Реала Лука Йовіч, але не факт, що молодий форвард зіграє проти України з перших хвилин. Головний тренер більше довіряє на вістрі атаки Александару Мітровічу, а позиція феноменального в цьому сезоні Душана Тадіча не піддається обговоренню. Загалом наставник "орлів" запевнив, що серйозних пертурбацій у складі після весняних матчів не буде.

Орієнтовні склади

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Марлос, Маліновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук.

Сербія: Дмітровіч – Рукавіна, Спаїч, Міленковіч, Коларов – Максімовіч, Льяїч – Лазовіч, Тадіч, Гачіновіч – Мітровіч.

Слова тренерів

Андрій Шевченко, наставник збірної України:

Ми розуміємо важливість цієї гри та з повагою ставимося до Сербії. Це добротна команда, нас очікує важка гра. Сподіваємось на хорошу підтримку, яка завжди є у Львові, та сподіваємось продемонструвати якісну гру.

Младен Крстаїч, наставник збірної Сербії:

Від матчу проти України очікую важкої гри. Наші суперники добре стартували у відборі та є сильною командою. Але і ми впевнені у своїх силах. Мої гравці у хорошій формі, а в колективі гарна атмосфера.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Сербія залишається нашим головним конкурентом у боротьбі за вихід на Євро-2020. "Орли" також відібрали очки в гостях у Португалії, тому про фору збірної України говорити не доводиться. Домашня поразка від сербів буде катастрофою, нічия – не надто приємним підсумком.

Ми не можемо розраховувати на їхні втрати в іграх з Литвою та Люксембургом, а на виїзді на Балканах здобути позитивний результат буде вкрай складно. У таких умовах сьогодні граємо виключно на перемогу.

Успіх підопічних Андрія Шевченка виглядає цілком реальним. Позиційну гру першим номером восени вдалося вивести на пристойний рівень – у півзахисті ми повинні мати перевагу. При цьому непокоїть форма вінгерів Євгена Коноплянки та Марлоса, а також відсутність голів від основного форварда Романа Яремчука.

Прогнозуємо нічию з академічним футболом і невеликою кількістю моментів. Збірна України більшість часу володітиме ініціативою, але не впорається з індивідуальним класом Душана Тадіча та Александара Мітровіча. До того ж Младен Крстаїч має більше опцій для підсилення гри з лави запасних при необхідності відігруватися.