Україна – Сербія: прогноз на матч відбору до Євро-2020 07.06.2019

Україна прийме Сербію у 3-му турі відбору на Євро-2020. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Сербія пройде 7 червня на стадіоні Арена Львів. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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Україна – Сербія: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020

Експерти букмекера William Hill незначну перевагу віддають збірній України. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" – 2,62, тоді як тріумф Сербії оцінюється у 2,87. Коефіцієнт на нічию – 3,00. Найбільш вірогідним рахунком поєдинку вважають перемогу команди Шевченка 1:0 – коефіцієнт 6,00.

Фахівці контори BWin приблизно такої ж думки. Перемога України оцінюється у 2,60, команди Младена Крстаїча – у 2,85. Нічия – 2,95. Найбільш ймовірним підсумком поєдинку називають нульову нічию – такий результат оцінюється у 6,00.

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Нагадаємо, збірна України після 2-х турів лідирує у групі B. Підопічні Андрія Шевченка набрали 4 очки – нічия з Португалією та перемога над Люксембургом. У Сербії 1 очко, проте балканці зіграли лише один поєдинок – проти команди Португалії.