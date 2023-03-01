Україна розпочне проти карлика, завершить Іспанією: відомий календар еліт-раунду відбору на Євро U-19
Збірна України U-19 дізналася розклад своїх матчів на другому етапі шляху до Євро-2023.
Наприкінці березня підопічні Сергія Нагорняка в іспанських містах Альмендралехо та Бадахосі зіграють 3 матчі елітного раунду відбору чемпіонату Європи. Сьогодні УАФ опублікувала детальний розклад всіх матчів нашої групи:
22.03.2023
Данія — Іспанія (18:00 за Києвом)
Україна — Люксембург (21:00)
25.03.2023
Україна — Данія (17:00)
Іспанія — Люксембург (19:00)
28.03.2023
Іспанія — Україна (19:00)
Люксембург — Данія (19:00)
Путівку до фінальної частини Євро-2023 забере лише перше місце групи. Сім переможців квартетів з 3 по 16 липня складуть компанію господарю турніру – Мальті.
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