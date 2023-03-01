Збірна України U-19 дізналася розклад своїх матчів на другому етапі шляху до Євро-2023.

Наприкінці березня підопічні Сергія Нагорняка в іспанських містах Альмендралехо та Бадахосі зіграють 3 матчі елітного раунду відбору чемпіонату Європи. Сьогодні УАФ опублікувала детальний розклад всіх матчів нашої групи:

22.03.2023

Данія — Іспанія (18:00 за Києвом)

Україна — Люксембург (21:00)

25.03.2023

Україна — Данія (17:00)

Іспанія — Люксембург (19:00)

28.03.2023

Іспанія — Україна (19:00)

Люксембург — Данія (19:00)

Путівку до фінальної частини Євро-2023 забере лише перше місце групи. Сім переможців квартетів з 3 по 16 липня складуть компанію господарю турніру – Мальті.

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