Украина начнет против карлика, завершит Испанией: известен календарь элит-раунда отбора на Евро U-19
Сборная Украины U-19 узнала расписание своих матчей на втором этапе пути к Евро-2023.
В конце марта подопечные Сергея Нагорняка в испанских городах Альмендралехо и Бадахосе сыграют 3 матча элитного раунда отбора чемпионата Европы. Сегодня УАФ опубликовала детальное расписание всех матчей нашей группы:
22.03.2023
Дания – Испания (18:00 по Киеву)
Украина – Люксембург (21:00)
25.03.2023
Украина – Дания (17:00)
Испания – Люксембург (19:00)
28.03.2023
Испания – Украина (19:00)
Люксембург – Дания (19:00)
Путевку в финальную часть Евро-2023 заберет только первое место группы. Семь победителей квартетов с 3 по 16 июля составят компанию хозяину турнира – Мальте.
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