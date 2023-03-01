Сборная Украины U-19 узнала расписание своих матчей на втором этапе пути к Евро-2023.

В конце марта подопечные Сергея Нагорняка в испанских городах Альмендралехо и Бадахосе сыграют 3 матча элитного раунда отбора чемпионата Европы. Сегодня УАФ опубликовала детальное расписание всех матчей нашей группы:

22.03.2023

Дания – Испания (18:00 по Киеву)

Украина – Люксембург (21:00)

25.03.2023

Украина – Дания (17:00)

Испания – Люксембург (19:00)

28.03.2023

Испания – Украина (19:00)

Люксембург – Дания (19:00)

Путевку в финальную часть Евро-2023 заберет только первое место группы. Семь победителей квартетов с 3 по 16 июля составят компанию хозяину турнира – Мальте.

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