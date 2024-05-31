"Прогрес Луніна – це топ. Він молодець. Я іноді слідкую за матчами Реала. Особливо в Лізі чемпіонів він молодець. І цей пенальті по центру... Залишитися у центрі – це таке рішення, яке не завжди є у голові. Лунін витримав цей тиск і показує, що він класний воротар.

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Конкуренція за статус основного у збірній продовжується. Це вибір головного тренера, я його поважаю. Ми бачимо, що Лунін був хорошим вибором, бо збірна вийшла на Євро. Я ж можу лише тренуватися, грати та показувати себе.

Будуть матчі до Євро, і тільки там я можу щось робити. Хто буде кращим на думку тренера, той і зіграє. Потрібно працювати", – сказав Трубін у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, перед стартом на Євро-2024 збірна України проведе контрольні зустрічі з Німеччиною, Польщею та Молдовою.

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