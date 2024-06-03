"Це були три чудові роки, які дозволять мені піти зовсім іншим, аніж тим, ким я був, коли прийшов. Я йду з величезним досвідом, за який я вдячний клубу, гравцям, яких я тренував, та всім уболівальникам Фіорентини.

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Подорож для мене, навіть якщо трофей був не завойований, була чудова. Я йду, але стосунки, які ми створили, залишаться назавжди. Я вирішив піти, бо коли ти досягаєш певного рівня і не можеш йти далі, а навколишні обставини вимагають від тебе більшого, то, я думаю, настав час змін.

Ми маємо перегорнути сторінку та звільнити місце для нових ідей та нового мислення – саме це я й сказав президенту", – повідомив Італьяно на прес-конференції після завершального (перенесеного) матчу з Аталантою (3:2).

Нагадаємо, 46-річний фахівець очолив Фіорентину влітку 2021 року. Під його керівництвом "фіалки" провели 162 матчі, здобувши 79 перемог, зазнавши 34 поразок і зігравши 49 разів унічию. Він двічі поспіль виводив команду у фінал Ліги конференцій, однак двічі програвав свої дуелі: у сезоні 2022/23 Вест Хему (1:2), а в сезоні 2023/24 Олімпіакосу (0:1).

За підсумками чемпіонату Фіорентина посіла у турнірній таблиці Серії А восьму сходинку і знову виступатиме у третьому за силою єврокубку.

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