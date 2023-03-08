Підопічні Олександра Косенка завершили виступи в основному раунді відбору до чемпіонату світу 2024 року.

ЧС-2024. Європейська кваліфікація. Основний раунд, група 11, 6-й тур

Нідерланди – Україна – 1:1

Голи: Бухарі, 20 – Шотурма, 10

Україна достроково наблизилася до ЧС-2024 з футзалу, навіть не виходячи на паркет

Збірна України в заключному виїзному поєдинку розписала бойову нічию з Нідерландами. Петро Шотурма вивів українців вперед на 10-й хвилині потужним ударом у кут воріт. На останній хвилині першого тайму нідердландці зрівняли – розіграш з центра поля, боротьба у штрафному, двоє наших захисників опинились на паркеті, голкіпер кинувся накривати м'яч, але не встиг на добивання.

Друга двадцятихвилинка голів не принесла. Як наслідок, Україна стала переможцем своєї групи, набравши 10 очок. Нідерланди другі з 5 пунктами, Косово останнє з 1 балом.

До слова, результат цього матчу не мав жодного значення для "синьо-жовтих" – після нічиєї між косоварами та нідерландцями 3 березня Україна достроково пробилась до наступного етапу змагань.

Нагадаємо, жеребкування елітного раунду відбудеться 5 липня. 20 збірних буде розбито на 5 груп по 4 команди, поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. П'ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-офф елітного раунду. Якщо європейська асоціація буде відібрана для проведення фінального турніру, лише два найкращі володарі других місць вийдуть до плей-офф елітного раунду.

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