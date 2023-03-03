Україна достроково наблизилася до ЧС-2024 з футзалу, навіть не виходячи на паркет
"Синьо-жовті" вже морально готуються до жеребкування еліт-раунду.
Збірна України пробилась до елітного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2024 року з першого місця. Після нічиєї у матчі між збірними Косова та Нідерландів підопічні Олександра Косенка стали недосяжними для своїх суперників.
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В українців попереду ще один поєдинок з нідерландцями (8 березня), однак навіть поразка не зможе похитнути позиції "синьо-жовтих": після 3-х матчів в України 9 очок, у Нідерландів – 4 пункти, а Косово набрало лише 1 заліковий бал.
До слова, окрім збірної України до наступної стадії змагань вже вийшли Румунія, Хорватія, Португалія та Вірменія.
Нагадаємо, жеребкування елітного раунду відбудеться 5 липня. 20 збірних буде розбито на 5 груп по 4 команди, поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. П'ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-офф елітного раунду. Якщо європейська асоціація буде відібрана для проведення фінального турніру, лише два найкращі володарі других місць вийдуть до плей-офф елітного раунду.
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