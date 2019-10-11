Гравці Динамо переймаються через невиклик до молодіжної збірної України, – Кузнєцов

Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов прокоментував ситуацію через невиклик до юнацьких збірних гравців Динамо.

"Природно, що ця ситуація з "динамівцями", коли 9 гравців не приїжджає до збірної, позначається на підготовці до матчів. Знаю, що самі хлопці переживають через невиклик до збірної, і хочуть багато грати.

Маркевич звинуватив Динамо у неповазі до збірних України

На сьогоднішній момент не знаю, яка ситуація. Думаю, ближче до листопада проясниться", – поділився Кузнєцов у коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Варто зазначити, що збірна України U-19 під керівництвом Олега Кузнєцова провела дві поспіль товариські зустрічі проти однолітків з Греції. Перша гра завершилась перемогою "жовто-синіх", а в другій командам не вдалось виявити сильнішого.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю