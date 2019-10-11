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Гравці Динамо переймаються через невиклик до молодіжної збірної України, – Кузнєцов

13:58 1142 Читать на русском
Гравці Динамо переймаються через невиклик до молодіжної збірної України, – Кузнєцов
Олег Кузнєцов / Footboom

Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов прокоментував ситуацію через невиклик до юнацьких збірних гравців Динамо.

"Природно, що ця ситуація з "динамівцями", коли 9 гравців не приїжджає до збірної, позначається на підготовці до матчів. Знаю, що самі хлопці переживають через невиклик до збірної, і хочуть багато грати.

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На сьогоднішній момент не знаю, яка ситуація. Думаю, ближче до листопада проясниться", – поділився Кузнєцов у коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Варто зазначити, що збірна України U-19 під керівництвом Олега Кузнєцова провела дві поспіль товариські зустрічі проти однолітків з Греції. Перша гра завершилась перемогою "жовто-синіх", а в другій командам не вдалось виявити сильнішого.

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Теги
Збірна України Динамо Динамо Україна U-19 Україна U-19
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