Україна проведе товариський матч зі збірною Естонії

Визначився один із спаринг-партнерів підопічних Андрія Шевченка на 2019 рік.

Збірна України проведе товариську зустріч з національною командою Естонії, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Шевченко пояснив, чому старт відбору до Євро-2020 буде важким для збірної України

Поєдинок відбудеться 14 листопада. Місце і час початку матчу буде визначено пізніше.

У своїй історії національна команда України 4 рази зустрічалась з естонцями і завжди виходила з протистояння переможцем. За ці 4 поєдинки "жовто-сині" відзначились 10 разів та не пропустили жодного м'яча.

Нагадаємо, в поточному році підопічні Шевченка зіграють 8 матчів у відборі до Євро-2020. Україна потрапила у групу до Португалії, Сербії, Литви та Люксембурга.

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