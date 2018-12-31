Шевченко пояснив, чому старт відбору до Євро-2020 буде важким для збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив нашси своєї команди на потрапляння у фінальну частину Євро-2020.

"Нагадаю, збірна грає офіційний матч у Лісабоні проти Португалії вже в березні, і часу на активну підготовку буде зовсім небагато.

Шевченко назвав найбільше досягнення збірної України у 2018 році

Календар нормальний. Звичайно, нам буде важче весною, коли команди в Україні традиційно важко набирають форму. Але в будь-якому випадку все вирішиться тільки під кінець року.

Ми добре знаємо Сербію, не так давно Україна проводила з цією командою товариську зустріч у Харкові. Це, ймовірно, найсильніша команда з третього кошика жеребкування. Але й Литва і Люксембург будуть для всіх без винятку складними суперниками.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Зараз в Європі практично немає команд, які не вміють грати у футбол. Завдяки новим форматам УЄФА навіть маленькі збірні отримують реальні шанси потрапити до фінальної частини турніру, отже, в усіх тепер присутня мотивація, усі звикли до гри на результат", – цитує Шевченка офіційний сайт ФФУ.