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Украина проведет товарищеский матч со сборной Эстонии

25 января 17:06 229 Читати українською
Украина проведет товарищеский матч со сборной Эстонии
Сборная Украины / Фото ФФУ

Определился один из спарринг-партнеров подопечных Андрея Шевченко на 2019 год.

Сборная Украины проведет товарищескую встречу с национальной командой Эстонии, сообщает официальный сайт ФФУ.

Шевченко объяснил, почему старт отбора к Евро-2020 будет трудным для сборной Украины

Поединок состоится 14 ноября. Место и время начала матча будет определено позднее.

В своей истории национальная команда Украины 4 раза встречалась с эстонцами и всегда выходила из противостояния победителем. За эти 4 поединка "желто-синие" отличились 10 раз и не пропустили ни одного мяча.

Напомним, в текущем году подопечные Шевченко сыграют 8 матчей в отборе к Евро-2020. Украина попала в группу к Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

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