Збірна України увійшла до топ-25 найкращих національних команд світу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Збірна України встановила рекорд за підсумками 2021 року

У листопаді "синьо-жовті" провели два матчі: товариський проти Болгарії (1:1) та ще один у рамках кваліфікації ЧС-2022 – проти Боснії і Герцеговини (2:0). Як наслідок, Україна додала один рядок і покращила свої позиції у рейтингу ФІФА. Очолює список збірна Бельгії. До п'ятірки найкращих також увійшли: Бразилія, Франція, Англія та Аргентина.

До слова, потенційні суперники підопічних Олександра Петракова у півфіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу в Катарі розташувалися на таких позиціях: Італія – 6-та, Португалія – 8-ма, Швеція – 18-та, Уельс – 19-ий, Шотландія – 38-ма. Жеребкування відбудеться 26 листопада.

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