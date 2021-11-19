Сборная Украины вошла в топ-25 лучших сборных мира, сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Украины установила рекорд по итогам 2021 года

В ноябре "сине-желтые" провели два матча: товарищеский против Болгарии (1:1) и еще один в рамках квалификации ЧМ-2022 – против Боснии и Герцеговины (2:0). Как следствие, Украина добавила одну строчку и улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

Возглавляет список сборная Бельгии. В пятерку лучших также вошли: Бразилия, Франция, Англия и Аргентина.

Потенциальные соперники подопечных Александра Петракова в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре расположились на таких позициях: Италия – 6-я, Португалия – 8-я, Швеция – 18-я, Уэльс – 19-й, Шотландия – 38-я . Жеребьевка состоится 26 ноября.

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