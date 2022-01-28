Збірні України і Португалії зустрічаються в третьому турі чемпіонату Європи з футзалу. Де дивитися матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Португалія стартує о 21:30 за Києвом у Гронінгені (Нідерланди). Підопічні Олександра Косенка у стартових двох турах набрали три очки – несподівана поразка від Нідерландів (2:3) і розгром Сербії (6:1). Перемога над "селесао" гарантує українцям вихід у чвертьфінал, але розраховувати на успіх проти чинних чемпіонів світу і Європи – вкрай складно.

Україна розбила Сербію у матчі футзального Євро-2022 – перша перемога на турнірі та збереження шансів на плей-офф

Португалія виграла два стартові матчі та практично гарантувала собі плей-офф – лише фантастичний збіг у двох паралельних поєдинках викине піренейців з турніру. Доля України теж у її руках. Перемога забезпечить "синьо-жовтим" місце у 1/4 фіналу.

Влаштує нас і нічия, але тільки за умови перемоги Сербії над Нідерландами (адже у випадку однакової кількості очок у двох команд вирішальне значення має особиста зустріч). Навіть поразка може вивести Україну в плей-офф, але тільки у випадку перемоги Сербії над Нідерландами з різницею голів від 1 до 8. Тоді в міні-турнірі трьох команд ми отримаємо друге місце.

Де дивитись матч Україна – Португалія онлайн? Поєдинок показує офіційний транслятор UA:Перший. Дивитися гру онлайн можна на сайті "Суспільне Спорт" за цим посиланням.

Україна – постійний учасник футзальних чемпіонатів Європи. Ми двічі грали у фіналі Євро (2001 та 2003), а на п'ятьох попередніх турнірах доходили до чвертьфіналу.