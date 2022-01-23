Збірні України і Сербії зустрілися в другому турі футзального чемпіонату Європи-2022. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Євро-2022 з футзалу, 2 тур

Група А

Сербія – Україна – 1:6

Голи: Томіч, 40 – Зварич, 2, 33, Васіч, 6 (авт), Абакшин, 15, Чернявський, 20, Корсун, 39

Поєдинок Сербія – Україна стартував в Амстердамі о 15:30 за Києвом. У стартовому матчі підопічні Олександра Косенка сенсаційно програли Нідерландам (2:3), а серби поступилися Португалії (2:4). До початку турніру наша команда вважалася одним із фаворитів, але невдача у першому турі проти команди з найнижчим рейтингом серйозно вдарила по амбіціях і турнірних перспективах "синьо-жовтих".

Україна сенсаційно програла Нідерландам в стартовому матчі футзального Євро-2022

Українцям потрібно було перемагати, щоб сподіватися на вихід у плей-офф, адже в останньому турі "синьо-жовті" зіграють проти потужної Португалії – чинного чемпіона Європи. При цьому бажано було виграти у балканців з якомога більшим рахунком, адже за умови однакової кількості очок враховуватимуть показники в особистих зустрічах. Відповідно, поразка від Сербії означала достроковий виліт українців.

Вже на другій хвилині Зварич забив, влучно пробивши повз кіпера. Швидкий гол Михайла, як і у матчі з Нідерландами – тоді він відкрив рахунок на першій хвилині. "Синьо-жовті" могли розвинути успіх, але, на жаль, змарнували кілька нагод.

Ближче до середини тайму балканці оговталися і відповіли кількома ударами по воротах. Васіч забив, але у власні ворота, зрізавши м'яч у сітку після введення аута. 2:0 на користь України! Абакшин ледь не відповів люб'язністю у вигляді автогола, але в останній момент вибив м'яч із лінії воріт. Лебідь міг робити рахунок розгромним, однак не зміг вразити ворота після скидки Абакшина. У рамці воріт України впевнено діяв Кирило Ципун, який парирував низку ударів сербів.

На 15-й хвилині рахунок таки став розгромним. Зв'язка Лебідь-Абакшин досягла свого. Перший ефектно пробив з льоту, а другий вдало підставився під м'яч і дезорієнтував кіпера. А на останніх секундах тайму прийшов і четвертий гол. Ігор Чернявський влучним ударом завершив розіграш кутового і відсвяткував гол ефектним сальто. 4:0 – казковий перший тайм для збірної України.

Другий тайм активніше розпочала Сербія, але наші встояли. Найреальніші шанси у балканців були після двох виходів віч-на-віч – Ципун врятував. Місцями "синьо-жовтим" доводилося важко – вже за 5 хвилин тайму українці отримали три фоли. Серби значно більше володіли м'ячем, але конвертувати це у гол не вдавалося. Поступово натиск балканців згас, а одна з рідкісних контратак українців завершилася голом Зварича.

Лише за рахунку 0:5 серби перейшли на гру з п'ятим польовим і могли скоротити відставання – врятував каркас воріт. Впродовж останньої хвилини команди обмінялися голами – спершу Корсун ударом через весь майданчик вразив порожні ворота, а серби таки провели гол престижу після кутового.

На момент початку гри балканців вважали фаворитом поєдинку, але українці приємно здивували і набрали перші три очки, зберігаючи шанси на плей-офф. 6:1 – переконлива перемога "синьо-жовтих".

Матч третього туру проти Португалії підопічні Олександра Косенка зіграють 28 січня. Початок о 21:30 за київським часом. У паралельному матчі серби протистоятимуть Нідерландам. У плей-офф вийдуть команди, які посядуть перші два місця групи.