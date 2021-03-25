Збірна України розписала нічию з Францією (1:1) в першому турі відбору до ЧС-2022. Огляд і оцінки тамтешньої преси – в нашому матеріалі.

France Football: Франція отримує сюрприз від України

FF випустив низку матеріалів, в яких знищує Мбаппе і Рабйо, але хвалить Грізманна та Комана. Головний урок матчу – самовдоволеність "ле бльо"

"Що сказати... Два обличчя. У середу ввечері ми побачили дві різні збірні Франції. Звичайно, наївно було сподіватися, що Україна постане такою ж слабкою, як під час попередньої зустрічі. Але команда Андрія Шевченка й цього разу на перших хвилинах анонсувала поганий для себе сценарій. Оборону "жовтих" повністю збили з пантелику ривки Комана, який розважався з Матвієнком. А от Мбаппе на протилежному фланзі весь матч плив без курсу.

Факт залишається фактом: французи легковажно поставилися до переваги над Україною. Вони домінували, у перші 45 хвилин демонстрували привабливий футбол і взагалі не турбувалися про оборону. Однак попереду ще був другий тайм, а "ле бльо" не могли закріпити перевагу. Не казатимемо, що це відчувалося... але час розплати настав. По перерві гравців Дідьє Дешама не було на полі. Поодинокі спроби загострити, пасивність – і Україна цим скористалася.

Матч, який стане вакциною для збірної Франції від самовдоволеності. Переможець – Антуан Грізманн, який грамотно зв'язував команду, виконував звичний для себе величезний обсяг непомітної роботи, а бонусом забив красивий гол. Лузер – фантомний Кіліан Мбаппе. За останній місяць він пройшов від захмарних висот проти Барселони до справжнього дна проти Нанта та України. Можливо, він просто не любить жовтий колір?" – насміхається France Football.

Франція – Україна: прекрасний старт відбору, (не)дивна схема, тотальний прагматизм Шеви та бліді копії чемпіонів світу

Le Figaro: Бідні та дуже бліді

"Фіаско на початку відбору під контролем України. Велике розчарування від чемпіонів світу, які не домінували над скромними та обмеженими українцями. "Ле бльо" не вистачало реалізації, спритності та агресії. Успіх протягував руку, але вхопитися за неї не вдалося.

Боязлива Україна приїхала в Сен-Дені з однією метою – уникнути повторення 7:1. Французи душили суперника на обох флангах, навіть не вмикаючи темпу топ-матчів. Здавалося, що проти України цього й не потрібно. Неоціненний і незамінний Грізманн кидком лівою вивів команду вперед, але в другому таймі він вмер, як і всі інші. Франція не подвоїла перевагу до перерви, а на другий тайм по суті не вийшла.

Шевченко продемонстрував майстерний план. Українці не підставили другу щоку та вирвали одне очко, що стало для них великим успіхом. Гості постали в зовсім іншому обліку, ніж восени, коли їх підкосив коронавірус. Задум Шевченка спрацював майже ідеально. Дисципліна, організація, агресія – новий капітан Олександр Зінченко провів команду через сильний матч", – хвалить нас авторитетне Le Figaro.

Le Monde: Повний букет розчарувань

"Реальність така ж холодна, як січнева київська ніч. Україна досягла в Сен-Дені мети, не завдавши жодного удару в площину. Це маленьке математичне диво гостям допомогла здійснити Франція, якій бракувало натхнення та удачі. Стерильне домінування, випадковий пропущений гол і суперник, який вирив траншеї перед своїм штрафним – Франція зібрала повний букет розчарувань.

Але дивно, що найскладніший суперник по групі був майже задоволений мінімальною поразкою і своєю грою демонстрував, що не проти з таким результатом поїхати додому. Для критиків Дідьє Дешама цей матч послугував підтвердженням того, що прагматизм тренера обмежує команду. Для всіх інших – це просто втрата двох очок. Попереду ще 21 пункт і реальні шанси з першого місця кваліфікуватися в Катар", – констатує ще одна популярна газета.

Liberation: "Ле бльо" зробили занадто мало, щоб здолати Україну

"Чинні чемпіони світу не конвертували свою домінацію над українцями-волонтерами в перемогу. Антуан Грізманн забив диво-гол, який міг би бути скасований VAR через офсайд Павара. Але технологія не використовується у кваліфікації до ЧС для солідарності з іншими регіонами (Кариби, Океанія), де VAR досі залишається зайвою коштовною забавкою.

Можна було мріяти про пляжі з білим піском, добродушних таксистів, всемогутніх суддів... і про те, щоб Тобіас Штілєр загнав команди назад у роздягальні. Франція мало що показала після гола Грізманна. Таке враження, що господарі вважали себе недосяжними.

Однак футбол – демократичний спорт, в якому воля та агресія переважає будь-який талант. Караваєв зжер Мбаппе і підготував гол для Сидорчука, який забив з допомогою рикошету. Повернутися після такого в гру дуже складно. Ким би ти не був, навіть чемпіоном світу.

Думаємо про немислиме. Невдача проти підготовних футболістів Андрія Шевченка погіршила турнірне становище вже після першого туру. Коман і Мбаппе до чортиків намагалися самотужки всіх обіграти, а українці щоразу зустрічали їх двох чи втрьох. Для перемоги потрібно було значно більше", – різко написав знаменитий Liberation.

Le Parisien: Провал "ле бльо", якого ніхто не чекав

"Прісна та ненатхненна збірна Франції втратила два очки на старті кваліфікації до ЧС-2022. Нічия з Україною чітко показує, що команда Дідьє Дешама ще не повернулася до своєї гри, до необхідного рівня впевненості, до тієї потужності, яка має принести успіх на Євро та в Катарі.

Французи спіткнулися в поєдинку, який не передбачав лихоманки. Лише активна 10-хвилинка між моментом Жиру та голом Грізманна розбавила нудний футбол. Цього не вистачило для успіху. Франція не показала нічого геніального, але й суперник взагалі про себе не нагадував. Україна розчарувала. Однак вони до кінця вірили у свій план і забили ударом повз ворота – отже, робили все правильно.

Барселона мусить змиритися: Грізманн підпрацьовує фрілансером в Каталонії, час від часу допомагає там, але справжнім клубом Антуана залишається команда Франції. Тут він почувається вільним і головним. Сп'янілий своєю свободою, він забив ще один важливий гол. Український голкіпер пережив такий же шок, як його хорватський колега восени.

Грізманн – це єдина блискавка в нічному Сен-Дені, покинута всіма зірками. Ще був гострий і настирливий Канте, але ми ж не можемо його клонувати. Щоб сподіватися на кращий результат, знадобилися б ще десять Нголо", – пише столичний Le Parisien.

L'Equipe: Довга дорога

Провідне спортивне видання Франції розбирає невдачу своїх футболістів у багатьох матеріалах. "Неголодний дует Мбаппе і Жиру". Вчорашній матч порівнюють з піщинкою, маючи на увазі, що в ньому відобразилися всі нинішні проблеми збірної.

Українці отримали від L'Equipe навіть кращі бали, ніж французи. Матвієнка, Маліновського та Яремчука взагалі оцінили на рівні з Грізманном. Ніхто з наших не провалився так, як Мбаппе. Найбільший контраст в оцінках наставників: у Шевченка – 6, а Дешам заробив лише 4.

Інше профільне видання – Maxifoot – пропонує альтернативну думку. Найгіршими у складі українців називають Миколенка (швидкість і дриблінг Комана замучили його) та Яремчука (був самотнім, не міг вчепитися за м'яч) – по 3 бали. А найкращими стали Кавараєв (чудово відпрацював в обороні і створив гол Сидорчука) та Забарний (не дав розігнатися Мбаппе) – по 6.

Оцінка матчу від Maxifoot – 3,5 з 10. "Пришвидшення Комана та чудовий гол Грізманна оживили перший тайм, який, враховуючи домінацію французів, мав би стати видовищнішим. Друга половина зустрічі, попри гол у відповідь від України, заколисувала глядачів. "Ле бльо" вперлися в жовту стіну", – пише портал.

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