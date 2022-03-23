"17 лютого мені зробили операцію: довго терпів біль у лівому колінному суглобі, зрештою, біль став надто сильним, тому ліг під ніж. 22 числа мене виписали з лікарні, я почав пересуватися на двох милицях. І ось тут сталося величезне горе, страх Божий. Я не знаю, як інакше це назвати.

"Почалась війна": захисник Динамо – про найгірші слова у своєму житті та мрію виграти Лігу чемпіонів з Борусією Д

Все це не вкладається у голові. Людиноподібна істота хоче правити світом і готова заради цього посіяти гори трупів.

Боляче від усього. Особливо серце розривається від Маріуполя. Я допоміг розмістити у Запоріжжі дві сім'ї звідти. І коли у нас у місті з'явилися перші біженці… Не міг чути, що вони розповідають. Сльоза на очах. Вчора розмовляв із Геною Орбу. Радий, що він вийшов із цього пекла.

Сьогодні знову був у лікаря. Він дозволив пересуватися на одній милиці. Тепер я зможу більше допомагати вдома дружині. Ми з нею залишаємось у Запоріжжі. Запоріжжя – наше рідне місто. Все, що тішить, – згуртованість українців. Наша готовність допомагати та боротися. Захоплююсь президентом, вважаю, що Зеленський – видатна людина. Я певен: Україна переможе. Але, зважаючи на все, ціна перемоги буде величезною. Неймовірно розвинувся волонтерський рух. Більшість друзів-чоловіків записалися до тероборони.

У місті тривожно. Чути точкові постріли. Постійно повітряна тривога. Вже впали щонайменше дві бомби.

Сьогодні Україна захищає від нечисті всю Європу, цивілізований світ. І гірко, що поведінка цього цивілізованого світу є настільки посередньою. З чумою треба боротись разом", – сказав Чанцев у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Анатолій працював з Карпатами у 2016 році.

Росія напала на Україну: нещадний тролінг тупих окупантів, режим агресора просить УЄФА провести в себе Євро (LIVE)