"Життя – божевільне. Я прокинувся і отримав текстове повідомлення від моєї дівчини: "Любий, у моєму місті було три вибухи". Я думав: "Якого біса..."

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Я читав новини в Інтернеті і побачив, що міста насправді бомбардують. Я пішов у ванну і вмився. Потім у двері мого готелю постукали – і наш менеджер команди сказав лише два слова: "Почалась війна". Через 50 років я скажу онукам: "Це були найгірші слова у моєму житті".

Я пишу рідним майже щодня: "Все добре? Ви живі? У вас є їжа, є вода?" Мені страшно. Але мої друзі не бояться. Вони впевнені, що ми виграємо війну.

У 13 років я змушений був покинути рідний Донецьк через війну. Я пропустив усе. Мої друзі, моє життя, моя школа. Я поїхав до Києва і почав нове життя. Я прожив так вісім років. А тепер все повторюється. Щодня гинуть діти, жінки, бабусі й дідусі, українці. Чому це все ще може статися в 21 столітті? Моя країна горить. Щодня скидаються тисячі бомб – не на одне, два чи три міста, а на всі.

Це чудова можливість для мене. Звичайно, я сподіваюсь, що у Дортмунді задоволені мною. Я хотів би, щоб Німецький футбольний союз негайно дозволив гравцям з України грати тут. Хто знає, що приготує нам життя? Можливо, скоро мені доведеться піти в інше місце. Можливо, я отримаю контракт Борусією, виграю з нею колись Лігу чемпіонів. Я просто щасливий, що я живий і мені дозволено бути тут. Життя божевільне", – сказав Ауссі у коментарі Bild.

Нагадаємо, Алан у 16 років перебував на перегляді у Борусії, однак через проблеми з візою не зміг приєднатися до команди. Скаути та його батько з того часу підтримували зв’язок. Після початку війни "джмелі" запросили Ауссі та його дівчину у Дортмунд і надали можливість тренуватися з командою U-23.

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