"17 февраля мне сделали операцию: долго терпел боль в левом коленном суставе, в конце концов, боль стала слишком сильной, поэтому лег под нож. 22 числа меня выписали из больницы, я начал передвигаться на двух костылях. И вот тут случилось огромное горе, страх Божий. Я не знаю, как еще иначе это назвать.

"Началась война": защитник Динамо – о худших словах в своей жизни и мечте выиграть Лигу чемпионов с Боруссией

Все это не вкладывается в голове. Человекоподобное существо хочет править миром и готово ради этого посеять горы трупов.

Больно от всего. Особенно сердце разрывается от Мариуполя. Я помог разместить в Запорожье две семьи оттуда. И когда у нас в городе появились первые беженцы… Не мог слышать то, что они рассказывают. Слеза на глазах. Вчера разговаривал с Геной Орбу. Рад, что он вышел из этого ада.

Сегодня опять был в доктора. Он разрешил передвигаться на одном костыле. Теперь я смогу больше помогать дома жене. Мы с ней остаемся в Запорожье. Запорожье – наш родной город. Все, что радует, – сплоченность украинцев. Наша готовность помогать и бороться. Восхищаюсь президентом, считаю, что Зеленский – выдающийся человек. Я уверен: Украина победит. Но, судя по всему, цена победы будет огромной. Невероятно развилось волонтерское движение. Большинство друзей-мужчин записались в терроборону.

В городе тревожно. Слышны точечные выстрели. Постоянно воздушная тревога. Уже упали минимум две бомбы.

Сегодня Украина защищает от нечисти всю Европу, весь цивилизованный мир. И горько, что поведение этого цивилизованного мира настолько посредственно. С чумой надо бороться вместе", – сказал Чанцев в комментарии FootBoom.

Напомним, Анатолий работал с Карпатами в 2016 году.

Россия напала на Украину: беспощадный троллинг тупых оккупантов, режим агрессора просит УЕФА провести у себя Евро (LIVE)