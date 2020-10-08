Збірні України та Німеччини зустрінуться у Києві в рамках Ліги націй. Який прогноз на матч Україна – Німеччина і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Поєдинок Україна – Німеччина відбудеться у суботу, 10 жовтня, на НСК Олімпійський з обмеженою кількістю вболівальників. Початок матчу третього туру Ліги націй – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Україна – Німеччина: прогноз на матч Ліги націй

Авторитетна контора William Hill не залишає Україні жодних шансів, навіть враховуючи домашній статус поєдинку. На перемогу "синьо-жовтих" дають захмарний коефіцієнт 10. Успіх гостей з Німеччини оцінюється мізерними 1.27. Нічия – 5.25.

Матч очікується досить результативним. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 1.67, а на відповідний тотал менше – за 2.1.

Фахівці Bwin також зовсім не вірять у збірну України та виставили схожі котування. Звитяга Бундестім презентована коефіцієнтом 1.3, тоді як на сенсаційну перемогу команди Андрія Шевченка дають 9, а на нічию – ті ж 5.25.

Найбільш ймовірні рахунки – 0:1, 0:2 та 0:3 на користь Німеччини. На такі підсумки можна поставити з коефіцієнтами від 6 до 8. На думку букмекерів, найкращий шанс відзначитися має Тімо Вернер – на його гол коефіцієнт 1.85.

Україна зустрічалася з Німеччиною 6 разів – три поразки та три нічиї. Востаннє "синьо-жовті" грали проти підопічних Йоахіма Льова на Євро-2016 і поступилися 0:2. Що примітно, всі нічиї з Бундестім наша збірна розписала саме на НСК Олімпійський. 0:0 у 1997-му, 1:1 у 2001-му та 3:3 у 2011-му на відкритті оновленого стадіону.

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