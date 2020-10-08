Керманич збірної Німеччини Йоахім Льов визначився із переліком виконавців, які готуватимуться до поєдинку Ліги націй проти команди України.

До списку Бундестім потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний твіттер збірної.

Шалена підготовка команди Льова до України у відеоогляді матчу Німеччина – Туреччина – 3:3

Зокрема, до збірної приєдналися представники мюнхенської Баварії (Нойєр, Горетцка, Кімміх, Гнабрі) та РБ Лейпциг (Хальстенберг і Клостерманн). Також національній команді повинен допомогти хавбек мадридського Реала Тоні Кроос. Натомість Хенрікс, Шульц, Штарк, Амірі та Дауд вже покинули табір німецької збірної.

Не полетять з Бундестім тільки травмовані Лерой Сане та Суат Сердар, на яких раніше розраховував Йоахім Льов.

До слова, матч Україна – Німеччина відбудеться 10 жовтня у Києві на НСК Олімпійський.

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