Сборные Украины и Германии встретятся в Киеве в рамках Лиги наций. Какой прогноз на матч Украина – Германия и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Поединок Украина – Германия состоится в субботу, 10 октября, на НСК Олимпийский с ограниченным количеством болельщиков. Начало матча третьего тура Лиги наций – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Украина – Германия: прогноз на матч Лиги наций

Авторитетная контора William Hill не оставляет Украине никаких шансов, даже учитывая домашний статус поединка. На победу "сине-желтых" дают заоблачный коэффициент 10. Успех гостей из Германии оценивается скудными 1.27. Ничья – 5.25.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 1.67, а на соответствующий тотал меньше – за 2.1.

Специалисты Bwin также совсем не верят в сборную Украины и выставили похожие котировки. Победа Бундестим представлена ​​коэффициентом 1.3, тогда как на сенсационную победу команды Андрея Шевченко дают 9, а на ничью – те же 5.25.

Наиболее вероятные счета – 0:1, 0:2 и 0:3 в пользу Германии. На такие итоги можно поставить с коэффициентами от 6 до 8. По мнению букмекеров, лучший шанс отличиться имеет Тимо Вернер – на его гол коэффициент 1.85.

Украина встречалась с Германией 6 раз – три поражения и три ничьи. В последний раз "сине-желтые" играли против подопечных Йоахима Лева на Евро-2016 и уступили 0:2. Что примечательно, все ничьи с Бундестим наша сборная расписала именно на НСК Олимпийский. 0:0 в 1997-м, 1:1 в 2001-м и 3:3 в 2011-м на открытии обновленного стадиона.

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