"Розуміли, що буде такий пресинг, бо Італія мала вигравати цей матч. Не те що мала, а їм потрібна була лише перемога. Ми розуміли, що на Сан-Сіро, вдома, з такою підтримкою вони будуть бігти дуже агресивно. Можна сказати, що ми були готові до цього. Розуміли, що буде. Так склалося.

Італія – Україна – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Епізод, в якому я послизнувся... Прикра помилка. Розумію, що на такому рівні неможливо робити такі помилки. Це буде для мене великим уроком, бо перед кожною грою треба підбирати взуття. Я взув бутси з пластиковими шипами, а треба було з металевими взувати. Потім перевзувся, стало набагато легше, але це моя помилка. Я це розумію. Хочу перепросити команду, вболівальників, бо на такому рівні так не можна помилятися.

Матчі проти Англії та Італії – це неймовірний досвід. Це все відкладається на майбутнє. Не можу сказати, що я радий, але ця помилка мала колись статися. Хай вона краще станеться зараз, це буде для мене уроком на майбутнє", – сказав Судаков у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, збірна України поступилась Італії з рахунком 1:2 і опустилась на третю сходинку турнірної таблиці групи С.

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