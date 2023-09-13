"Первые 30 минут играли только итальянцы, нашу команду вообще не было видно на поле. Наши футболисты просто перегорели. Италия была умнее, сильнее и намного искуснее. Они нас полностью переиграли. Постоянно перемещались, играли в одно касание, а наши ребята просто не успевали.

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После 30 минут итальянцы остановились и дали поиграть Украине. За эти 15 минут наша команда создала гол и еще были моменты, чтобы забить. Но соперник сам виноват, что остановился. Во втором тайме Италия снова играла великолепно, пока хватало сил. "Скуадра Адзурра" сильнее и заслуженно победила.

Что касается пропущенных мячей... Ну сколько можно ошибаться? Итальянцы имели много моментов, но не все их реализовали, однако наши футболисты им помогли, допустив необязательные ошибки. Чего только падение Судакова стоит! А во втором тайме из-за обрезки Бущана мы должны были третий мяч пропускать.

Играть на третьи сутки тяжело физически. Именно поэтому Ребров и Спаллетти во втором тайме поменяли практически полкоманды. Я не знаю, чем думает УЕФА! Сделайте матчи хотя бы на четвертый день, на третий – это уже слишком! Организм не успевает восстанавливаться. Но если Италия имеет 20-25 равноценных футболистов, то у нас такого выбора нет.

Я думаю, что мы не обойдем Италию. Это футбольная страна и Спаллетти имеет два равноценных состава. У Реброва нет таких игроков, наши футболисты допускают детские ошибки. Нам будет очень тяжело", – сказал Сабо в комментарии Sport-Express.

Напомним, сборная Украины после 5-ти туров идет в турнирной таблице группы С третьей, набрав 7 очков. Столько же у Италии, однако у команды Спаллетти есть игра в запасе.

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