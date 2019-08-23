Україна може втратити позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА вже наступного тижня – Туреччина скоротила відставання

Україна не заробила очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА цього тижня.

У перших матчах плей-офф кваліфікації у єврокубки Україна залишилась без балів, адже єдиний представник нашої країни – Зоря, програла Еспаньйолу (1:3).

Натомість бельгійські клуби здобули 2 перемоги та 1 нічию, що дозволило їм відірватись від України рівно на 2 бали – 32,600.

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Щодо турецьких клубів, то Трабзонспор переміг АЕК та також приніс своїй країні 0,25 бала у скарбничку. Тепер в України 30,600 бала, а у Туреччини 30,400 бала.

Таким чином, якщо наступного тижня Трабзонспор знову переможе АЕК, а Зоря програє Еспаньйолу, то українська асоціація опуститься на 1 сходинку у рейтингу коефіцієнтів УЄФА та посідатиме 10 сходинку.

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