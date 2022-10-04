После Евро-2012, которое Украина принимала вместе с Польшей, наша страна может получить право на проведение еще одного большого турнира.

Украина настроена принять матчи чемпионата мира-2030, присоединившись к совместной заявке Испании и Португалии. Президент Владимир Зеленский, а также правительства указанных двух стран уже одобрили это решение, утверждает The Times.

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На территории Украины, продолжающей страдать от преступных действий россиян, могут пройти матчи одной из групп Мундиаля. Официально об этом могут объявить на пресс-конференции, которая состоится в штаб-квартире УЕФА в среду, 5 октября.

Безусловно, очень актуальными являются гарантии безопасности, но футбольное сообщество надеется, что к 2030 году вторжение России завершится, после чего стартует восстановление Украины, которая может впервые в своей истории принять крупнейший футбольный турнир мира.

The Times утверждает, что присоединение Украины к Испании с Португалией значительно повысит шансы заявки на победу. Конкурентами в борьбе за проведение ЧМ-2030 является совместная заявка Египта, Греции и Саудовской Аравии. УЕФА считает, что Мундиаль-2030 должен пройти в Европе, ведь ЧМ-2022 состоится в Катаре, а в 2026 турнир примут США, Мексика и Канада.

Напомним, наша национальная сборная только раз пробилась на чемпионат мира. В 2006 году "сине-желтые" дошли до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.

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