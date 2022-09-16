"На жаль, маємо дві суттєві втрати. Це стосується голкіпера Руслана Нещерета та нападника Владислава Супряги. Це наші основні виконавці, які є дуже корисними як на полі, так і за його межами.

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Ми дійсно занепокоєні тим, що почнемо свою підготовку без двох основних голкіперів – Нещерета та Трубіна, якого Олександр Петраков викликав до лав національної збірної. Звісно, ми розраховуємо на Кирила Фесюна, який уже давно в нашій команді, але в Колосі у нього немає ігрової практики. Викликали двох новачків – уже досвідченого Дмитра Мацапуру та юного Якова Кінарейкіна, але для них це буде перший приїзд до збірної.

Ми добре вивчили збірну Словаччини, переглянувши більше 10-ти ігор за її участі. Інформації дуже багато, тому важливо виокремити найголовніше. Наразі цим і займаємося. Проте завдання номер один – якомога швидше згадати саме наші принципи гри. Ми ніколи не приховуємо, що, враховуючи, звісно, певні стилістичні та тактичні особливості гри суперника, будуємо свій футбол та ні під кого не підлаштовуємося.

Мипочинаємо працювати без легіонерів, а вже з 19-го числа наш склад буде повним. Знаєте, коли ми починали свій шлях, то мали лише двох гравців, які виступали за кордоном. Тепер таких семеро. Поки що семеро", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, молодіжна збірна України сьогодні, 16 вересня, в польському містечку Бельсько-Бяла розпочала підготовку до стикових матчів кваліфікації Євро-2023 зі Словаччиною. Поєдинки пройдуть 23-го та 27 вересня.

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