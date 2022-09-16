"К сожалению, имеем две существенные потери. Это касается голкипера Руслана Нещерета и нападающего Владислава Супряги. Это наши основные исполнители, которые очень полезны как на поле, так и за его пределами.

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Мы действительно обеспокоены тем, что начнем свою подготовку без двух основных голкиперов – Нещерета и Трубина, которого Александр Петраков вызвал в ряды национальной сборной. Конечно, мы рассчитываем на Кирилла Фесюна, который уже давно в нашей команде, но в Колосе у него нет игровой практики. Вызвали двух новичков – уже опытного Дмитрия Мацапуру и юного Якова Кинарейкина, но для них это будет первый приезд в сборную.

Мы хорошо изучили сборную Словакии, просмотрев более 10 игр с ее участием. Информации очень много, поэтому важно выделить самое главное. Пока этим и занимаемся. Однако задача номер один – как можно скорее вспомнить именно наши принципы игры. Мы никогда не скрываем, что учитывая, конечно, определенные стилистические и тактические особенности игры соперника, строим свой футбол и ни под кого не подстраиваемся.

Мы начинаем работать без легионеров, а уже с 19-го числа наш состав будет полным. Знаете, когда мы начинали свой путь, то имели только двух игроков, выступавших за границей. Теперь таких семеро. Пока что семеро", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, молодежная сборная Украины сегодня, 16 сентября, в польском городке Бельско-Бяла начала подготовку к стыковым матчам квалификации Евро-2023 со Словакией. Поединки пройдут 23 и 27 сентября.

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