"Безумовно, всі ми чекаємо, що наша перша команда повернеться в еліту Ліги націй, де вона виступала під керівництвом Андрія Шевченка, втративши там місце не зовсім за спортивним принципом. Інша справа – загальна стратегія розвитку українського футболу. Треба пам’ятати наш досвід виступів на молодіжному Євро в 2006-му та 2011 роках та порахувати гравців, які потім не просто потрапили в національну збірну України, а стали там її лідерами. Тому, вважаю, що рішення має бути декілька разів зваженим.

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Я ніколи не тиснув на футболістів результатом – кожен з них це може підтвердити. Завжди підкреслював, що відповім за кожну поразку, а ви маєте відповідати, разом зі мною, за кожну гру. Не буде тиску і цього разу. Зайвий він і тому, що хлопці так близько підійшли до своєї мети, що особливо мотивувати їх взагалі не потрібно. Але я їм нагадаю, що вони мріють не просто поїхати на Євро, а показати там змістовний футбол.

У нас є робоча комунікація з національною командою. Нам сказали, що ми можемо розраховувати на Анатолія Трубіна, Олександра Сироту та Данила Сікана, але, раптом що, будь-кого з них можуть забрати. Одне "раптом" вже сталося – травмувався голкіпер Динамо Георгій Бущан. Зрозумійте, Забарний вже давно є не просто гравцем основного складу національної збірної, а провідним її виконавцем. Я не знаю, чи багато футболістів в нашій історії зіграли в 20 років вже більше двох десятків матчів за головну команду країни. Тут питань взагалі може не бути.

Щодо Мудрика ситуація, можливо, трохи інша – на відміну від Забарного, він проходив з нами майже весь шлях. Проте зараз Михайло демонструє чудову гру на найвищому рівні, тому всі питання і тут можуть відпасти. Знову ж таки, треба розуміти ті стратегічні завдання, які стоять перед українським футболом, та бажання потрапити на Олімпійські ігри. Хочу нагадати, що фінальна частина молодіжного Євро – це вже не юнацький турнір, а змагання 23-річних професіоналів, які, переважно, грають саме за перші команди провідних європейських ліг.

Ми грали проти французів – і це був такий досвід, який іноді важко отримати навіть на більш високому рівні. Ви і без мене знаєте вартість гравців цієї команди – влітку за п’ятьох її футболістів було заплачено більше 150-ти (!) мільйонів євро. Це не просто цінники в інтернет-ресурсах – це реальні кошти. Так ось, в червні наші хлопці грали з ними на рівних, а подекуди переважали. Після виступів на Євро вони можуть коштувати так само, бо там будуть не тільки французи, а й іспанці, німці, італійці, англійці та інші гранди.

А щодо того, чи стануть поєдинки зі словаками найважливішими у моїй кар'єрі... Не думаю, що потрібно загострювати на цьому увагу. Найголовнішими вони можуть бути для всього нашого молодіжного футболу, адже на Євро серед 23-річних наша збірна не грала з 2011 року. Проте не потрібно підливати масла в вогонь. Я вас запевняю, що вся наша команда дуже мотивована. І прикладом для них служать ЗСУ, які, як бачите, беруть не тільки напором, а й розумом", – сказав Ротань у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, молодіжна збірна України фінішувала другою у відборі чемпіонату Європи і у плей-офф за вихід на Євро U-21 зіграє зі Словаччиною. Матчі відбудуться 23 і 27 вересня.

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