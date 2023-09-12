"Синьо-жовті" мають черговий шанс здолати багаторічне "прокляття" і вперше в історії здобути три очки у матчі з Італією.

Вже сьогодні збірна України в рамках 6-го туру відбірного циклу Євро-2024 проведе поєдинок проти основного конкурента за другу путівку від квінтету С – національної команди Італії.

Згідно з котируваннями букмекерів, італійці – беззаперечні лідери майбутнього протистояння. Проте легкої прогулянки "Скуадрі Адзуррі" не прогнозує як тамтешня преса, так і Сергій Ребров, який на передматчевій прес-конференції зауважив, що не помітив кризи в стані чемпіонів світу-2006. Про шанси збірної України на фоні травм лідерів команди Спаллетті у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною