Україна – Литва: прогноз на матч кваліфікації Євро-2020

Збірна України в Харкові прийме команду Литви в рамках відбору до Євро-2020. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч кваліфікації Євро-2020 Україна – Литва розпочнеться 11 жовтня о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналах "Футбол 1" та ТРК Україна, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Україна – Литва: прогноз на матч відбору Євро-2020:

Фахівці з комапанії Марафон вважають команду Шевченка безумовним фаворитом протистояння – перемога України оцінюється лише в 1.07, тоді як коефіцієнт на перемогу Литви становить цілих 41.00. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш у 13.75 разів.

Нагадаємо, у виїзному поєдинку проти Литви, який відбувся 7 вересня у Вільнюсі, Україна здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Голи забивали Зінченко, Марлос та Маліновський.

До слова, після 5 зіграних матчів Україна лідирує в групі B, набравши 13 очок. В активі Литви лише 1 заліковий пункт у 5-ти поєдинках.

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