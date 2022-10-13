Football Observatory проаналізувала кількість гольових моментів у 74 чемпіонатах планети та сформувала рейтинги видовищності. До уваги бралися матчі, зіграні у цьому році – з 1 січня по 26 вересня 2022-го.

Шахтар і Динамо потрапили в топ-15 світового рейтингу команд, які найбільше пасують

На жаль, УПЛ очолила антирейтинг Європи. У чемпіонаті України в середньому створюють 8,62 моменту за матч. Тільки Болгарія має такі ж скромні показники. У світовому рейтингу наша Прем'єр-ліга випереджає лише бразильську Серію В.

На іншому полюсі німецька Бундесліга (13 гольових нагод за гру), нідерландська Ерстедивізі, норвезька Елітесеріен, катарська Старс-ліга та австралійська А-ліга.

За результативністю УПЛ також пасе задніх – 2,23 гола за матч. Це восьмий найгірший результат у світі та другий в Європі (після грецької Суперліги). Однак потрібно враховувати, що в дослідження потрапили виключно матчі УПЛ, зіграні в умовах повномасштабної війни.