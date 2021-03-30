Збірна України прийме національну команду Казахстану в 3-му турі відбору на Чемпіонат світу-2022. Де дивитися матч Україна – Казахстан онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Команда Андрія Шевченка спробує здобути першу перемогу у кваліфікації на Мундіаль у Катарі. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Казахстан на "Футбол 24", стартує 31 березня о 21:45. Гра, як і поєдинок другого туру проти Фінляндії, пройде на НСК Олімпійський у Києві без присутності уболівальників.

Україна – Казахстан: прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Україна – Казахстан: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Україна – Казахстан онлайн можна на телеканалі Україна, а також гру покаже платформа oll.tv (тут необхідно мати відповідну підписку). Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 21:35), де о 20:30 стартує передматчева студія "Головна команда", яка підсумує гру одразу після її завершення о 23:40.

До слова, це буде 5-й поєдинок в історії протистоянь України з Казахстаном. Наразі статистика повністю на боці нашої збірної – всі 4 попередні матчі завершувалися успіхом "синьо-жовтих". Востаннє команди зустрічалися у червні 2009 року. Тоді у Києві українці взяли гору з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Україна після двох турів посідає третє місце у групі D. В активі "синьо-жовтих" два пункти після нічиїх з Францією та Фінляндією. Казахстан свій єдиний матч програв Франції з рахунком 0:2 і замикає турнірну таблицю групи. Це єдина команда квінтету, яка ще не має жодного очка. Лідирує Франція (4 пункти), у Фінляндії 2 бали, Боснія і Герцеговина набрала 1 пункт, але зіграла тільки один матч.

"Не вішайте на нього всіх собак": дзеркало проти Шеви, Маліновський і Яремчук – не партнери, під загрозою навіть 2 місце