"Безумовно, Англія буде фаворитом. Всі бачили, як чудово вона грає, які там футболісти. Нам, звичайно, буде непросто, але я можу повторити – на цій стадії все можливе, і ми в себе віримо.

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Вихід у чвертьфінал – великий успіх для України, але ми хочемо більшого. Не можна просто зупинитися на досягнутому і почати святкувати. На цій стадії турніру статися може все. Ми віримо, що здатні пройти далі. У нас три дні на відпочинок, але в Англії стільки ж. У такому графіку всім нам грати вже доводилося. Думаю, ми будемо повністю готові до матчу.

Досвід великих турнірів – те, чого нам іноді не вистачає. Інколи ми психологічно поступаємося в якихось ситуаціях, адже у суперників більше досвіду гри на такому рівні. Тому тут у них є невелика перевага. Мені не потрібна додаткова мотивація. Ми граємо за свою національну команду, у таборі чудова атмосфера. Одягаючи футболку збірної України, ти повинен бути готовий на 100% незалежно від суперника", – цитує Матвієнка сайт УЄФА.

Зауважимо, двобій збірної України проти команди Англії за путівку у півфінал Євро-2020 відбудеться вже завтра, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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