"Безусловно, Англия будет фаворитом. Все видели, как прекрасно она играет, какие там футболисты. Нам, конечно, будет непросто, но я могу повторить – на этой стадии все возможно, и мы в себя верим.

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Выход в четвертьфинал – большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто остановиться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира случиться может все. Мы верим, что способны пройти дальше. У нас три дня на отдых, но у Англии столько же. В таком графике всем нам играть уже приходилось. Думаю, мы будем полностью готовы к матчу.

Опыт крупных турниров – то, чего нам иногда не хватает. Иногда мы психологически уступаем в каких-то ситуациях, ведь у соперников больше опыта игры на таком уровне. Поэтому здесь у них есть небольшое преимущество. Мне не нужна дополнительная мотивация. Мы играем за свою национальную команду, в лагере прекрасная атмосфера. Надевая футболку сборной Украины, ты должен быть готов на 100% независимо от соперника", – цитирует Матвиенко сайт УЕФА.

Заметим, поединок сборной Украины против команды Англии за путевку в полуфинал Евро-2020 состоится уже завтра, 3 июля, в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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